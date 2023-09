Idoso morre à espera de assistência em centro de saúde em Vila Pouca de Aguiar

Um idoso de 89 anos morreu, na sexta-feira, à espera de assistência no Centro de Saúde de Pedras Salgadas, em Vila Pouca de Aguiar.A família de emigrantes terá chamado o 112, depois das 15h00, após recomendação do centro de saúde. O homem ter-se-á sentido mal após ter sido iniciada a viagem de regresso ao país onde vivem.O INEM apresentou-se rapidamente no local para iniciar as operações de reanimação, que não surtiram efeito. A Administração Regional de Saúde do Norte informa que foi aberto um "processo de averiguações de modo a aferir sobre o ocorrido".Em atualização