Um idoso apareceu morto, num descampado, depois de ter abandonado o Hospital de Portimão. E uma mulher, também com problemas mentais, tomou a mesma atitude na unidade de Faro do Centro Hospitalar do Algarve, 39 dias depois. Em ambos os casos, a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) ordenou a realização de auditoria.









