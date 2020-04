Idosos abandonados vão ficar no hospital de Abrantes para cumprirem isolamento

O hospital de Abrantes converteu uma unidade com o objetivo de receber idosos sem possibilidades de cumprirem a fase de isolamento e recuperação noutros espaços."É uma resposta de foro social", admitiu Manuel Vallamatos, presidente da autarquia abrantina. "Pessoas que estavam num lar, que não tenham capacidade de voltar à sua casa ou à instituição, podem encontrar aqui um espaço confortável, com competências para lhes dar respostas", notou o autarca.A unidade, atualmente vazia, dispõe de 26 camas. "Se for necessário, disponibilizamos mais", garantiu Carlos Andrade, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo. "Durante a pandemia, as respostas têm de ser flexíveis", frisou o responsável.

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus

- Siga ao minuto as últimas sobre a doença

- Mapa da situação em Portugal e no Mundo: veja a evolução da pandemia

- Conselhos sobre o coronavírus no explicador

- Conheça os mitos que deve ignorar sobre a doença



Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24