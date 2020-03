Idosos de lar de Famalicão com oito funcionários com coronavírus já estão a ser testados

Os idosos do lar de Vila Nova de Familicão que estavam este sábado à noite sem funcionários após oito destes funcionários terem sido testados positivos para coronavírus já estão a realizar os testes para saber se há mais infetados.A ajuda chegou este domingo após o apelo desesperado de Alexandra Vieira , diretora técnica do lar que se encontra grávida, que afirmava que o caos se instalou na quinta-feira quando chegaram os primeiros resultados positivos.Alexandra assumia estar em pânico e relatava que os idosos estavam sem funcionários sendo esta, uma enfermeira e a proprietária da casa que se encontravam a garantir os cuidados dos 33 utentes.Uma enfermeira voluntariou-se para ajudar as três mulheres este domingo permitindo assim uma maior assistência a estes idosos.O INEM encontra-se no local desde o final da manhã a realizar os devidos testes.