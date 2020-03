Idosos de Vila Real transferidos para unidade local do hospital Trofa Saúde

Os 53 idosos com covid-19 que ainda se encontram no lar de Vila Real vão ser transferidos esta sexta-feira para a unidade local do hospital privado Trofa Saúde, disse o presidente da câmara.

Rui Santos afirmou que a "maior operação sanitária de sempre" no concelho de Vila Real terá início pelas 19:00 e mobilizará dezenas de operacionais e ambulância das corporações de bombeiros.

Os 53 idosos com covid-19 vão ser transferidos para o hospital da Trofa localizado na cidade de Vila Real.

Depois da evacuação do lar, será feita a desinfeção da instituição particular de solidariedade social.

Rui Santos informou esta manhã que dos 99 utentes e colaboradores testados à covid-19, 88 deram positivo, entre os quais 68 utentes e 20 funcionários.

Durante a tarde de hoje, o INEM realizou mais 29 testes à covid-19 a colaboradores desta instituição, os quais não se encontravam nas instalações quando foi detetado o primeiro caso positivo, no domingo.

Na terça-feira foram divulgados 13 utentes e sete funcionários positivos e, na quarta-feira, 11 idosos foram transferidos para o hospital militar do Porto. Dois já se encontravam no CHTMAD.

Na quarta-feira foram realizados mais 75 testes aos restantes residentes e colaboradores que se encontravam nesta instituição particular de solidariedade social.

Precisamente por causa da cadeia de contacto identificada no Lar da Nossa Senhora das Dores, o município acionou terça-feira o plano de emergência municipal.

A autarquia explicou que esta ativação decorre essencialmente da "necessidade de aprofundar a articulação entre as várias entidades com um papel na pandemia de covid-19 e de centralizar a informação sobre todas as que

Portugal regista hoje 76 mortes associadas à covid-19, mais 16 do que na quinta-feira, e o número de infetados subiu para 4.268, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 540 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 25 mil.