Idosos e famílias com crianças em isolamento ajudados pelos Super Dragões

Os idosos e famílias com crianças da área metropolitana do Grande Porto, Braga e Famalicão, em isolamento por causa do Covid-19, estão a ser ajudados, com bens essenciais, pelos Super Dragões. A claque afeta ao FC Porto angaria donativos entre os seus elementos para comprar os produtos alimentares. Alguns pequenos empresários do Mercado Abastecedor estão a colaborar, nesta missão solidária, com produtos hortícolas.

"Estamos a ajudar pessoas que estão a ficar em dificuldades por causa das consequências do combate ao coronavírus. Há famílias, já de si carenciadas, que ficaram sem rendimentos por causa das quarentenas", explicou Fernando Madureira, chefe da claque dos Super Dragões. "Por outro lado, ao levar os bens essenciais a casa das pessoas estamos a contribuir para que, principalmente os idosos, não saiam de casa e se mantenham em isolamento social", acrescentou ‘Macaco’, como é conhecido no mundo do futebol.

A Missão Solidária está planeada para se manter durante as próximas semanas. Cerca de trinta elementos, em grupos pequenos, estão encarregues da logística de distribuição.