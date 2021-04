Dezenas de idosos tiveram este sábado de esperar mais de uma hora no exterior do centro de vacinação de Carnaxide, Oeiras, instalado no Pavilhão Carlos Queiroz. Muitos deles à chuva.



Um cenário “inadmissível”, diz Pedro Guilherme, familiar de uma idosa vacinada neste sábado. Mas não é uma situação nova. No final de março, um erro informático levou a que 200 pessoas fossem agendadas para a mesma hora neste mesmo centro. Desta vez, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo rejeita que tenha havido qualquer erro, informático ou logístico.





Contactada pela CMTV, justifica as filas com o “desrespeito pelos horários dos agendamentos”: muitas das pessoas agendadas comparecem mais cedo e provocam o congestionamento.