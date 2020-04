Idosos infetados em lar de Alvaiázere estão estáveis e assintomáticos

Os 25 idosos que contraíram o novo coronavírus num lar em Alvaiázere encontram-se estáveis e assintomáticos, disse à agência Lusa a presidente da Câmara daquele concelho do distrito de Leiria.

"Tendo em conta o quadro estável dos utentes do lar 'Solar Dona Maria', as autoridades de saúde decidiram manter os idosos infetados na instituição e colocar em isolamento os dois utentes que testaram negativo", explicou a presidente do Município de Alvaiázere, Célia Marques.

Na quarta-feira, confirmou-se que 25 dos 27 utentes e nove em 17 funcionários revelaram testes positivos para o novo coronavírus.