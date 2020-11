Idosos no fim das prioridades da vacinação contra a Covid-19? Governo diz que estratégia ainda não foi discutida nem validada

O Ministério da Saúde informou esta sexta-feira que o plano de vacinação contra a Covid-19 ainda não foi aprovado.



Esta informação surge no seguimento de ter sido noticiado que no primeiro plano apresentado pela Direção-Geral da Saúde os idosos acima de 65 anos estavam atrás de quatro grupos, incluindo as pessoas saudáveis e mais novas, entre os 60 e 64 anos.





"O Ministério da Saúde esclarece que a estratégia de vacinação contra a Covid-19, em preparação pela Direção-Geral da Saúde (DGS), ainda não foi discutida com o Ministério da Saúde nem validada politicamente. As informações vindas a público estão incluídas num documento meramente técnico e são parcelares e desatualizadas", pode ler-se no comunicado do Ministério da Saúde.