Idosos que tinham saído de lar com casos de coronavírus retirados de hotel em Vila Franca de Xira

As autoridades estão desde a manhã deste domingo a evacuar o hotel Leziria Park, em Vila Franca de Xira, para onde tinha sido transferidos idosos provenientes do Lar da Misericórdia de Alverca, há cerca de uma semana. De acordo com fonte da autarquia, esta medida foi tomada depois de terem surgido sintomas de Covid-19 em utentes que estavam no hotel.

A operação está a mobilizar 19 operacionais e os serviços da autarquia remeteram mais esclarecimentos para as próximas horas uma vez que a operação ainda está em curso.





