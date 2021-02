Idosos recebem compras ao domicílio em Portimão

Em Portimão, a junta de freguesia criou um serviço que leva alimentos e medicamentos a casa de idosos. O objetivo é permitir que as pessoas de maior risco se mantenham protegidas.“Dá muito jeito. O serviço é muito bom e o pessoal simpático”, conta aoHélder Correia, de 88 anos, um dos idosos que recebeu esta sexta-feira o apoio da autarquia. “O projeto ‘Nós vamos por Si!’ está em prática desde o início da pandemia, em março. As pessoas fazem o pedido do que pretendem, através do telefone, e nós vamos fazer as compras e levamos a casa”, explica Álvaro Bila, presidente da junta.