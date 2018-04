Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Igreja apela ao dever de procurar Cristo

Sublinha importância do Messias para os novos desafios.

Por Fátima Vilaça, João Saramago e Cláudia Borges Monteiro | 01:30

A celebração da Ressurreição, data maior para 2,5 mil milhões de cristãos (um terço da humanidade), levou este domingo católicos de todo o Mundo a participarem na missa de Domingo de Páscoa.



Em Portugal, o Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, disse, na Sé de Lisboa, que os cristãos têm o dever de "procurar o Ressuscitado" e a missão de repercutir os ensinamentos de Deus. Os fiéis, referiu, "têm a tarefa de o procurar e a missão de repercutir no pequeno Mundo, na vida de cada um, os ensinamentos".



D. Manuel Clemente destacou que o que define os crentes "é a urgência em ver a presença do Ressuscitado" e serem "encontrados por Ele". O túmulo vago, concluiu, "é o sinal da presença total" de Deus. No final da missa, interrogado sobre o sentido da Semana Santa, referiu: "Às vezes, basta um telefonema para alguém que está só para que a Páscoa lá chegue".



Por sua vez, na Sé de Braga, D. Jorge Ortiga lançou desafios de acolhimento para fora, mas especialmente para dentro da Igreja. Na homilia da celebração solene da ressurreição, o Arcebispo de Braga apontou as "estradas" que devem ser percorridas pela Igreja. "A Igreja do Ressuscitado deverá ser humilde, reconhecer as suas fragilidades e estar sempre pronta a recomeçar".



"O acolhimento e hospitalidade, capaz de compreender os dramas das pessoas", devem ser pilares da Igreja Católica, acrescentou.



"A Igreja tem de caminhar ao ritmo de hoje, com uma nova mentalidade, com respostas concretas aos novos problemas que afetam a sociedade", disse ao CM D. Jorge Ortiga, à margem da cerimónia religiosa. Após a missa cumpriu-se o compasso pascal. Centenas de fiéis beijaram a Cruz.



No Porto, o bispo auxiliar D. Pio Alves disse na Sé que a Fé "não inventa realidades", mas "abre para a realidade onde mora a esperança".



Papa Francisco recorda cristãos perseguidos

O Papa Francisco recordou ontem, na mensagem da Páscoa, a perseguição de que são alvo os cristãos em várias partes do Mundo, em particular na Síria, país onde no início da guerra civil viviam dois milhões de cristãos.



"Possam os nossos irmãos em Cristo, que muitas vezes sofrem abusos e perseguições, ser testemunhas luminosas do Ressuscitado e da vitória do bem sobre o mal", disse, antes da bênção ‘Urbi et Orbi’.