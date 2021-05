A decisão foi comunicada esta quarta-feira pelo porta-voz da Conferência Episcopal (CEP), após a reunião do Conselho Permanente: estão de volta as procissões e outras celebrações religiosas, para além da Missa. No entanto, haverá limites ao número de pessoas a integrar os cortejos, será respeitado o distanciamento social mínimo de dois metros e toda a gente terá de cumprir as regras de higienização e de usar máscara.



Depois do regresso das celebrações presenciais da Missa, no dia 15 de março, é agora a vez de ser estendida a abertura às procissões e a outras celebrações, como a recitação do Terço do mês de Maria, agora em maio. De resto, como é tradição em muitas paróquias do País, no final do mês vão realizar-se as tradicionais procissões de velas que marcam o encerramento do mês de Maria. O porta-voz da CEP, padre Manuel Barbosa, pede aos fiéis responsabilidade neste novo passo para o desejado regresso à normalidade e realça o “excelente” comportamento que os fiéis católicos têm demonstrado. “As normas têm sido observadas com rigor e não tem havido casos de surtos”, explicou este responsável.