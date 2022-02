Igreja com acesso aos arquivos em abril para investigação sobre abusos de menores

A metodologia de acesso aos arquivos diocesanos por parte da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja será definida em abril, revelou esta terça-feira o secretário da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP).





No final da reunião do Conselho Permanente da CEP, que decorreu esta terça-feira, em Fátima, o padre Manuel Barbosa sublinhou “a disponibilidade” dos bispos para a abertura dos arquivos, mas será necessário garantir que a informação será tratada de forma a “observar as normas em vigor a nível civil e canónico” e as leis da proteção de dados, acrescentou.