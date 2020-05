Igreja de Braga investiga duas queixas de abuso sexual de menores

A Comissão de Proteção de Menores e Pessoas Vulneráveis da arquidiocese de Braga já recebeu duas queixas por alegados abusos sexuais por parte de elementos da Igreja Católica. O dado foi dado pelo bispo auxiliar D. Nuno Almeida à imprensa nacional desta terça-feira, que refere que uma das suspeitas visa um importante membro da Cúria Diocesana que exercia funções no clero até há pouco tempo, enquanto a outra refere-se a denúncias sobre um pároco que já faleceu, pelo que deve ser arquivada.



De acordo com o jornal, seis das 20 dioceses portuguesas (Beja, Guarda, Viana do Castelo, Viseu, Coimbra e Setúbal) ainda não criaram qualquer serviço deste tipo, recomendada através de orientações do Papa e da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), que colocava como data limite da constituição destas comissões o mês de junho.

Ver comentários