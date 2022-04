A proteção de crianças e jovens contra os abusos sexuais é um dos temas em análise pelos bispos portugueses, reunidos em Fátima na assembleia plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) até quinta-feira. Esta segunda-feira, na abertura dos trabalhos, D. José Ornelas, bispo de Leiria-Fátima e presidente da CEP, reafirmou o pedido de perdão em nome da Igreja Católica a "todas as pessoas que passaram pela dramática situação do abuso" e sublinhou o empenho da instituição "em ajudar a sarar as feridas" das vítimas.