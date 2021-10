Igreja portuguesa vai atuar para responder a casos de pedofilia

cardeal

António Marto.

O bispo de Leiria-Fátima quebrou o silêncio sobre o escândalo de pedofilia na igreja e disse, esta terça-feira, que a Igreja portuguesa vai atuar "sem contemplações" para responder aos casos de pedofilia."Todas as ações que tiverem de ser feitas para o reconhecimento da verdade deverão ser feitas. Esta é a minha posição. Dentro disso depois tem de se fazer um discernimento que não é só meu, mas com todos", afirmou o"A igreja está disposta a olhar e a realizar com determinação todos os esforços necessários para pôr fim a estes dramas, a estas chagas que a atingiu profundamente", acrescentou.O relatório, elaborado por uma comissão independente, revelou que mais de 300 mil menores foram abusados e agredidos em instituições da Igreja Católica francesa. Responsabiliza diretamente clérigos e religiosos por 216 mil vítimas, entre 1950 e 2020.