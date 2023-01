Igreja preparada para resultado de relatório sobre abusos

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) assegura estar preparada para "tomar medidas adequadas" que se imponham pelo relatório da Comissão Independente que estuda os casos de abusos na Igreja, mas recusa apontar uma expectativa sobre os resultados do documento.

"A expectativa é a de que façam um estudo sério, independente e com toda a competência e esperamos pelos resultados. Portanto, a expectativa é o que surgir depois no relatório. Neste momento não temos dados, ninguém os tem", disse esta terça-feira, em Fátima, o secretário da CEP, no dia em que se cumpre um ano sobre a apresentação da equipa liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht.

Segundo o padre Manuel Barbosa, "a expectativa será de que daí [do estudo] surjam elementos que nos permitam continuar a tomar medidas, e medidas novas, para que este flagelo, este drama, se erradique da vida da Igreja o mais possível".