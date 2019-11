Igreja vai à luta contra a eutanásia

A Igreja cerra fileiras contra a eutanásia –voltou à ordem do dia com a apresentação de um diploma do BE, a que se seguirão propostas do PS, PAN e PEV – e promete ir à luta.O arcebispo de Braga lamenta a insistência na legalização da eutanásia e diz que "a vida não é referendável". Em entrevista à Renascença e à Ecclesia, D. Jorge Ortiga sublinha que "não podemos sujeitar a vida ao referendo, isto é um princípio para mim e para a Igreja". E garante: "Se não houver outra hipótese, pois com certeza que nessa altura teremos de ir para a luta".Embora não faça parte da agenda oficial, o assunto vai ser discutido pelos bispos portugueses, que se reúnem, a partir de segunda-feira e até quinta-feira, em assembleia plenária, em Fátima.