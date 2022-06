Ilha de São Jorge é o destino da lua de mel das noivas e noivos de Santo António

A ilha de São Jorge, nos Açores, é o destino da lua de mel das noivas e noivos de Santo António, que domingo voltaram a unir 16 casais lisboetas após dois anos interrompidos devido à pandemia de covid-19.

Numa nota divulgada esta segunda-feira, a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas destaca, "com particular satisfação e entusiasmo, o inexcedível trabalho de parceria" entre o Governo dos Açores (de coligação PSD/CDS-PP/PPM) e a Câmara Municipal de Lisboa na associação da ilha de São Jorge aos Casamentos de Santo António 2022.

"Este foi um desafio acolhido, desde a primeira hora, com grande empenho e diligência, pela comunidade jorgense e por uma ampla equipa de trabalho onde se incluem os municípios de Velas e Calheta", afirma a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, na nota publicada no sítio da Internet do Governo açoriano.

Segundo a governante, "este movimento liderado pela Direção Regional do Turismo não se tem poupado a esforços para garantir uma lua de mel de sonho, numa ilha de rara beleza, a 16 casais recém-casados".

Ainda de acordo com a Secretaria Regional, a dimensão popular e a relevância dos Casamentos de Santo António conferem, junto do maior mercado emissor para a região (o mercado nacional), uma "excelente oportunidade para incrementar a notoriedade do destino Açores e, em particular, de São Jorge, funcionando como um incentivo à visitação já este verão".

As particularidades da ilha -- da cultura ao queijo, das fajãs Reserva da Biosfera da UNESCO às piscinas naturais e às majestosas cascatas -- estabelecem, em São Jorge, "um destino diferenciado, com condições de excelência para proporcionar uma experiência inesquecível em segurança, e demonstrar que os Açores têm muito para oferecer a quem visita cada uma das nove ilhas", lê-se ainda na nota.