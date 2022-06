Ilha do Corvo com ligações aéreas diárias nos meses de verão

A ilha do Corvo vai ter, nos meses de julho, agosto e setembro, nove ligações aéreas semanais, com um transporte diário a partir do Faial, e duas semanais de São Miguel, anunciou esta quarta-feira o Governo Regional.

"O Corvo vai ter, devido à grande procura que se tem verificado, em parte devido à Tarifa Açores [viagens interilhas até 60 euros para residentes no arquipélago], nove ligações semanais. É mais de uma por dia", frisou Berta Cabral, secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, no plenário da Assembleia Legislativa Regional, no âmbito da sessão de perguntas ao Governo sobre o Corvo, agendada pela Iniciativa Liberal (IL).

As ligações vão ser diárias a partir da Horta, na ilha do Faial, e duas vezes por semana realizam-se a partir de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

De acordo com a governante, foi de 73,3% o crescimento de 2021 relativamente a 2020 quanto ao número de passageiros aéreos desembarcados no Corvo.

"São mais de 1 936 passageiros. Os maiores crescimentos registam-se depois da entrada em vigor da Tarifa Açores, em particular nos meses de agosto e novembro", notou.

Paulo Estêvão, do PPM, sublinhou que "nunca aconteceu" existirem ligações diárias para o Corvo.

"Tínhamos [ligações aéreas] de segunda a sexta-feira, mesmo em época alta", notou.

O parlamentar lembrou ainda os problemas existentes na regularidade do abastecimento à ilha do Corvo, durante a gestão do Governo socialista, um problema resolvido pelo atual executivo.

A secretária regional indicou ainda os projetos em curso para que a ilha do Corvo fique "próxima dos 60% da autonomia energética".

Berta Cabral referiu-se à construção de uma central fotovoltaica e a construção de um Parque Eólico, cujo concurso "estará em apreciação" pela empresa Eletricidade dos Açores.

Ambos pretendem dar "maior estabilidade à rede e maior autonomia energética" à mais pequena ilha do arquipélago açoriano.