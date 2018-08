Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ilhas das Flores e Corvo sob aviso amarelo devido à chuva e trovoada

Alerta teve início às 07h00 e termina no final desta quinta-feira.

Por Lusa | 08:05

As ilhas das Flores e do Corvo, no grupo ocidental dos Açores, estão esta quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoadas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



O aviso amarelo teve início às 07h00 e termina no final desta quinta-feira.



O IPMA colocou também sob aviso amarelo os distritos de Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.



O aviso estará em vigor entre as 10h00 de sexta-feira e as 18h00 de sábado.



De acordo com o IPMA, o aviso amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, é emitido quando há uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".