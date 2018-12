Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ilhas de Flores e Corvo em aviso vermelho com ventos a atingirem 140 km/h

Precipitação forte acompanhada de trovoadas e vento forte nos Açores.

Por Lusa | 11:56

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta segunda-feira em aviso vermelho o grupo ocidental dos Açores - ilhas das Flores e do Corvo - devido a ventos que deverão atingir os 140 km/h.



Em nota enviada à imprensa, o instituto diz que a depressão Etienne, que atravessa esta segunda-feira o arquipélago, trará às Flores e ao Corvo "precipitação forte acompanhada de trovoadas", vento forte com rajadas que se "irão intensificando, podendo atingir os 140 km/h durante a tarde" e "ondas de sudoeste passando a noroeste que poderão atingir os sete metros de altura".



Para as duas ilhas do grupo ocidental foi emitido até às 20h00 desta segunda-feira o aviso vermelho devido ao vento.



O aviso vermelho é o quarto e mais elevado aviso meteorológico e representa uma situação meteorológica de risco extremo.



A depressão Etienne, sinaliza o IPMA, deverá estar pelas 12h00 desta segunda-feira (hora local, menos uma que em Lisboa) a 120 quilómetros a norte da ilha das Flores, deslocando-se para este-nordeste.



Para o grupo central (Terceira, Graciosa, Pico, Faial e São Jorge), diz o IPMA, deverá ter esta segunda-feira "precipitação forte, que poderá ser acompanhada de trovoadas", com vento com rajadas na ordem dos 100 km/h ao longo do dia e as ondas poderão atingir os oito metros de altura.



O grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) "será o que menos sentirá os efeitos da depressão Etienne", com "precipitação por vezes forte podendo ser acompanhada de trovoadas e vento com rajadas da ordem dos 90 km/h".