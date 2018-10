Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ilhas de São Miguel e Santa Maria em alerta amarelo devido à chuva

Foram registados valores superiores a 10 litros por metro quadrado acumulados numa hora.

Por Lusa | 12:18

A Proteção Civil dos Açores alertou esta quinta-feira para a previsão de chuva que se mantém em Santa Maria e em São Miguel, onde na quarta-feira foram registados valores superiores a 10 litros por metro quadrado acumulados numa hora.



"Uma depressão a sul do arquipélago tem condicionado o estado do tempo nos últimos dias com aguaceiros fortes", explicou o meteorologista Carlos Ramalho, da delegação nos Açores, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em declarações à agência Lusa.



O meteorologista acrescentou que "foram registados valores superiores a 10 litros por metro quadrado acumulados numa hora, na quarta-feira, em São Miguel".



"Hoje, apesar de o céu se apresentar com boas abertas, ocasionalmente podem ocorrer aguaceiros fortes (valores acumulados numa hora entre 10 a 20 litros por metro quadrado)", disse ainda.



O IPMA colocou as ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo oriental) sob aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, que revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, até às 21h00 locais (mais uma hora em Lisboa) tendo em conta as previsões de aguaceiros que poderão ser fortes.