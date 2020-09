Ilhas de São Miguel e Santa Maria em aviso amarelo devido a chuva forte e trovoada

As ilhas de São Miguel e Santa Maria vão estar sob aviso amarelo entre as 06h00 de segunda-feira e as 06h00 de terça-feira devido a chuva forte, que pode ser acompanhada de trovoada.

A informação foi adiantada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em comunicado, que explica que o agravamento do estado do tempo no grupo oriental dos Açores está associado à depressão ex-ciclone tropical Paulete.

Para estes casos, a Proteção Civil aconselha a limpeza dos sistemas de drenagem e recomenda à população que evite circular sem necessidade.