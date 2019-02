Ilhas dos Açores sob aviso laranja devido ao vento forte

Velocidade média prevista entre 65 a 70 quilómetros/hora.

Por Lusa | 19:16

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta segunda-feira aviso laranja para todas as ilhas dos Açores devido ao forte vento que se prevê entre as 00h00 e as 15h00 de quarta-feira.

Nas ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), segundo o IPMA, a direção do vento será de sudoeste a rodar para oeste, sendo a sua velocidade média prevista de entre 65 e 70 quilómetros/hora.

No grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) e no grupo Central (Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa) o vento far-se-á igualmente sentir de sudoeste.