Ilhas dos Açores sob avisos laranja e amarelo devido a chuva forte

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos laranja para o grupo ocidental dos Açores e amarelo para os restantes grupos devido à precipitação forte que se fará sentir entre este domingo e terça-feira.

Na sequência de uma depressão com um sistema frontal associado, que irá provocar um agravamento do estado do tempo em todo o arquipélago, nas ilhas das Flores e Corvo (grupo oriental) o aviso vigora das 21h00 deste domingo às 17h00 de segunda-feira, podendo a precipitação ser acompanhada de trovoada.

Nas ilhas do Faial, Pico, Terceira, São Jorge e Graciosa (grupo central), o aviso amarelo vigora entre as 00:00 de segunda e as 00:00 de terça feira, podendo a chuva ser igualmente acompanhada por trovoada.