Ilhas urbanas avaliam qualidade do ar, ruído e tráfego em Leiria

Após a instalação de candeeiros com sensores nas ilhas urbanas, os munícipes vão passar a ter informação em tempo real sobre a qualidade do ar, ruído e tráfego em Leiria.

O equipamento vai fornecer igualmente informação sobre a temperatura e humidade, refere uma nota de imprensa da Câmara Municipal de Leiria.

A pintura do pavimento, instalação dos cinco candeeiros e dos sensores teve início esta semana, prevendo-se que os trabalhos decorram até 21 de março.

Os equipamentos passam a fornecer informação para um 'software', que disponibiliza informação sobre a qualidade do ar que se respira na cidade, e que pode ser consultada no 'site' do município e em página dedicada para o efeito, sendo apresentado num modelo de cinco cores, correspondentes a cinco patamares de qualidade, diz ainda a mesma nota.

Segundo a autarquia, este equipamento avalia a concentração de poluentes atmosféricos, mede a temperatura e humidade, direção e velocidade do vento, ruído ambiente e faz análise de tráfego urbano, "informação que assume enorme importância para o desenvolvimento de estratégias para construção de um território mais sustentável e com melhor qualidade de vida para a população, sendo esta a componente com maior peso no total do investimento".

O sistema de iluminação autossustentável (candeeiro) produz energia através do vento e do sol, contendo uma bateria embutida, que permitirá uma redução de energia na ordem dos 90% comparando com as atuais luminárias existentes, tendo capacidade para gerar 130 MWh/ano e uma redução de emissões de CO2 de 48 toneladas/ano.

A regulação da luminosidade será ajustada de forma a aumentar a segurança rodoviária, de condutores e peões, dado que os sensores detetam o movimento na sua envolvente e permitem o ajuste e adequação da luminosidade em função da hora e condições meteorológicas.

O Município de Leiria explica que os candeeiros estão integrados em ilhas urbanas, equipadas com mobiliário urbano, banco e floreira, constituindo-se como uma espécie de arquipélago/percurso de conforto urbano.

Tendo o rio Lis como referência, estes espaços, que irão também disponibilizar um QR Code de ligação a informação cultural do concelho, estão a ser criados na Rotunda do Estádio, Arrabalde, Largo da Sé, Largo Cónego Maia, Largo Papa Paulo VI, Largo 5 de outubro, Ponte Hintze Ribeiro, Rua Tenente Valadim e Rua Roberto Ivens.

A Câmara refere que esta solução não é exclusiva de Leiria, tendo sido adotada em várias cidades em Portugal e no estrangeiro, como são os casos de Cascais, Matosinhos, Gijón, Manchester, Nova Iorque e Boston.