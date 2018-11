Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Imagem num grande ecrã garante maior precisão nas cirurgias oftalmológicas

Câmara 3D está incorporada no microscópio e toda a equipa consegue ver a operação.

Por Daniela Polónia | 09:16

Na cirurgia oftalmológica já é possível observar o olho a três dimensões, através de um grande ecrã colocado no bloco operatório. Esta nova tecnologia tem uma câmara incorporada no microscópio, que transmite as imagens para o monitor. A equipa médica tem até de usar óculos específicos, semelhantes àqueles que se usa no cinema para ver filmes 3D.



"Permite-nos ter uma melhor precisão. Se temos uma imagem a três dimensões, vemos os vários planos do globo ocular com mais facilidade e temos uma melhor perceção do local onde estamos a fazer a intervenção. Desta forma, evitam-se complicações", explica David Martins, cirurgião oftalmológico no Hospital da Luz, em Setúbal. Esta unidade adotou o sistema no início de outubro.



Uma outra vantagem é o facto de todos os que estão no bloco operatório poderem ver, em tempo real, a cirurgia - desde o cirurgião ajudante, aos enfermeiros e médicos que estão a aprender. "Quase nem precisamos de falar para que as pessoas que estão a colaborar ativamente na cirurgia saibam qual é o passo seguinte na intervenção. É algo extraordinário para o ensino", afirma o médico David Martins.



Através da câmara, é ainda possível gravar toda a cirurgia, também a três dimensões. Depois, podem ser selecionados apenas os momentos essenciais. "É muito importante para mostrar em congressos e dar formação", explica o cirurgião.



Postura corporal menos rígida do cirurgião ajuda a reduzir o cansaço

Com este sistema de três dimensões, o cirurgião olha diretamente para o grande ecrã onde estão as imagens, enquanto está a operar. Anteriormente, teria de observar o olho através das oculares do microscópio.



Esta nova tecnologia permite ao médico manter uma postura corporal menos rígida e mais confortável, o que é importante para reduzir o cansaço, sobretudo durante cirurgias mais prolongadas. Modelos anteriores do equipamento tinham um atraso entre o gesto da mão do cirurgião e a imagem mostrada, mas isso já foi corrigido.



Dificuldade em andar devido a baixa visão num olho

Manuel Marques Loureiro de 79 anos via apenas dez por cento do olho esquerdo. As queixas deste reformado, que vive no Pinhal Novo, no concelho de Palmela, surgiram há mais de seis meses.



As dificuldades na visão faziam com que precisasse de ajuda no dia a dia. "Não conseguia andar bem porque não via como antes. Uma vez até caí numa valeta porque coloquei o pé em falso. Parecia que ia meter o pé bem mas, afinal , não tinha visto o buraco. A comer, por exemplo, tinha muita dificuldade com as espinhas do peixe", recorda ao CM.



As queixas foram piorando com o avançar do tempo. Depois de ter ido à consulta de oftalmologia, o ex-funcionário da Câmara Municipal de Palmela foi operado à retina e também às cataratas. Na cirurgia foi utilizado o sistema de 3 dimensões.



"Claro que já não vejo como quando era novo mas estou muito melhor. Até já vejo melhor os jogos de futebol. É uma grande diferença", diz.



"Há mais vantagens na retina"

David Martins - Cir. Oftalmológico Hosp. Luz, Setúbal

CM: Que tipo de cirurgias oftalmológicas podem ser realizadas com este sistema de três dimensões?

David Martins: Esta tecnologia está feita para que qualquer cirurgia oftalmológica possa ser realizada, como as intervenções às cataratas, a cirurgia da córnea e a vitreorretiniana.

– Em qual é que há mais vantagens?

– A que mais beneficia é a cirurgia vitreorretiniana. Trabalhamos na cavidade vítrea e na retina e, nessas circunstâncias, esta tecnologia de três dimensões permite-nos uma melhor abordagem. Conseguimos visualizar os vários planos do olho com alta definição.

– Há alguma vantagem para o doente?

– O doente acaba por não ter a perceção da diferença. O que interessa para ele é o resultado final: melhorar a visão e a qualidade de vida. E a melhoria da imagem vai resultar em benefícios do doente. Quanto melhor for a visualização do globo ocular, melhor será o resultado final.

– A duração da cirurgia mudou?

– Os estudos e também a experiência têm mostrado que não têm existido alterações no tempo.