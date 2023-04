Imigração aumenta a população em 50 concelhos e leva a recorde de contribuições na segurança social

Em Portugal, os imigrantes têm cada vez mais impacto na economia e na demografia. Sem cidadãos estrangeiros, apenas sete concelhos ganhariam população no território nacional e as contribuições para a Segurança Social registariam perdas avaliadas em 1500 milhões de euros, avança o Jornal de Notícias. Valor representa um aumento de 19% em relação a 2021, um número recorde.No período entre 2011 e 2021, Portugal teve uma perda de de 220 mil habitantes e o número de residentes diminuiu para 10,3 milhões. O impacto seria maior se a imigração fosse excluída da equação. Apenas sete dos dos 308 concelhos ganhariam população e 50 dos municípios não ganhariam residentes. Sintra, Cascais e Gaia seriam dos concelhos mais afetados pela perda de população estrangeira.A natalidade é também um dos campos para que a imigração mais contribui. De acordo com o JN, em 2021, um em cada oito nascimentos registados em Portugal foi de mãe estrangeira. Dos 80 mil nados vivos no ano em questão, cerca de 10 mil foram de mãe estrangeira. Logo a seguir às mães portuguesas, são as mães brasileiras que mais contribuem para a natalidade.