Portugal contava com 10 467 366 habitantes no final do ano passado, num crescimento de 46 mil pessoas face a 2021. É o quarto ano consecutivo de aumento, que resulta do número recorde de imigrantes. Em 2022 chegaram ao nosso país 117 843 imigrantes, naquele que é o valor mais alto em onze anos.



Ao mesmo tempo, saíram para o estrangeiro 30 954 pessoas, pelo que o saldo migratório foi fixado em 86 889 pessoas.









Ver comentários