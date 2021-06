Imigrantes ilegais e estrangeiros legalizados revelam dificuldades na vacinação contra a Covid-19 em Portugal

O Governo português garantiu que os imigrantes legais ou ilegais iriam ter acesso à vacinação contra a Covid-19 no País, no entanto, vários estrangeiros relatam dificuldades no acesso à imunização, segundo avança o jornal brasileiro Folha de São Paulo. O coordenador da task force da vacinação contra a Covid-19, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, já tinha admitido alguns problemas neste processo e afirmou, em audiência no Parlamento, que estava a ser desenvolvido um plano especial para a vacinação de cidadãos estrangeiros.Segundo o jornal Folha de São Paulo, as pessoas em situação migratória irregular são as mais afetadas até ao momento. Mas há também estrangeiros com toda a documentação atualizada que se queixam de problemas burocráticos no acesso à vacinação. Em causa estará a obtenção do número de utente, que serve como identificação dos cidadãos no Serviço Nacional de Saúde. A emissão deste número de utente está a cargo dos centros de saúde locais, que verificam os documentos dos estrangeiros e atribuem o código a cada um deles.Esta encruzilhada com o acesso ao número de utente, impede que os cidadãos estrangeiros, em situação legal ou ilegal, consigam agendar previamente a vacinação contra a Covid-19. Mesmo que o utente já esteja abrangido pela faixa etária a ser vacinada, o formulário de autoagendamento solicita sempre o número de utente para concluir o processo.A alternativa encontrada pelo Governo português foi a criação de uma página especial onde os cidadãos estrangeiros sem número de utente se registam para receber a vacina. Neste caso, os interessados colocam o nome e número de telemóvel para depois serem contactados para agendar a vacina. A verdade é que este processo está a ser moroso, segundo o Folha de São Paulo.O Ministério da Saúde português não esclareceu quantos cidadãos estrangeiros sem número de utente se inscreveram para a vacinação e quantos já foram vacinados.