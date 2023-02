A tenda está arrumada. Roupas dobradas e, encostados a um canto, há sacos com alimentos. Do lado de fora, sob o viaduto da linha férrea, junto à estação de Campanhã, no Porto, há quase três dezenas de tendas. E lixo, muito lixo.



Sentado no colchão que ocupa quase toda a tenda está Ismail, um marroquino de 30 anos que vive no acampamento há cerca de meio ano.









Ver comentários