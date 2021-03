Impacto da Covid na mortalidade cai na segunda semana de fevereiro

Na segunda semana de fevereiro as mortes por Covid-19 tiveram um menor impacto, face ao total de óbitos. Nessa semana um em cada cinco morreu devido à doença, enquanto nos primeiros sete dias do mês passado o valor foi de um em cada três.Segundo o Instituto Nacional de Estatística, na primeira semana de fevereiro ocorreram 3349 óbitos, mais 696 do que em igual período (entre 2015 e 2019).Destes, 1057 foram por Covid-19, ou seja, 31,6%. Na segunda semana, as mortes desceram para 2824, mais 175 face à média dos anos anteriores. Por sua vez, nestes sete dias, morreram um total de 612 pessoas infetadas pelo vírus, o que representa 21,7% do total.