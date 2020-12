No momento da gestação e até ao nascimento, dos 15 aos 19 anos e acima dos 65 anos são os três períodos na vida de uma pessoa com maior prejuízo do álcool no cérebro, de acordo com um artigo publicado na revista British Medical Journal (BMJ).



Os investigadores na Austrália e Reino Unido alertaram para a importância da prevenção de danos dirigidas em especial a estes grupos etários, segundo avança o jornal Público.



