“Impõe-se manter as medidas de contenção”: Marcelo Rebelo de Sousa afirma que restrições têm de vigorar

O Presidente da República defendeu esta terça-feira que se "impõe" que as medidas de contenção contra a Covid-19 continuem em vigor. "Importa manter a pressão na mola para que a mola não suba. Essa foi uma opinião unânime", sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa após a segunda reunião técnica que manteve com o primeiro-ministro, partidos e especialistas.

Para o Chefe de Estado, a análise sobre a "situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal", feita na reunião que decorreu no Infarmed, permitiu concluir que "olhando para a evolução da curva dos casos positivos detetados como infetados há uma diferença apreciável entre a primeira fase dessa evolução e a fase mais recente". E acrescentou: "A continuar o que parece ser uma tendência, temos uma fixação em valores que podem vir a ser claramente menos de metade, em média, daqueles que se verificavam na primeira fase. (...) Essa é uma boa notícia, a premiar o esforço dos portugueses."

Marcelo considerou ainda que a reunião em causa foi "importante porque dá fundamento científico" à decisão política desta quarta-feira, sobre a renovação do estado de emergência.



PSD reitera "espírito de colaboração"

O PSD manifestou-se ontem disponível para apoiar um eventual pedido de renovação do estado de emergência e, através do deputado Ricardo Baptista Leite, reiterou o "espírito de colaboração com o Governo" para analisar "todas as medidas necessárias".



BE quer reforço de medidas sociais

A coordenadora do BE defendeu que "é preciso aprofundar os apoios sociais", dado que se as famílias estiverem "mais tempo sem rendimentos" o "problema social será mais profundo". Catarina Martins defendeu a renovação do estado de emergência.