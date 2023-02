Imprensa internacional destaca "relatório explosivo" de casos de abusos na Igreja em Portugal

Os casos de abusos sexuais na Igreja Católica em Portugal, são esta segunda-feira destaque em vários meios de comunicação social um pouco por todo o mundo, alguns dos quais falam mesmo num "relatório explosivo".

O jornal norte-americano Boston Globe, que criou um departamento cujos jornalistas se envolveram numa prolongada investigação sobre abusos sexuais na Igreja e que deu mesmo origem ao filme galardoado "Spotlight", dá esta segunda-feira destaque ao relatório que foi esta segunda-feira divulgado em Portugal.

O jornal começa por lembrar que alguns altos representantes da Igreja Católica em Portugal "tinham previamente defendido que apenas uma mão cheia de casos (de abuso sexual) teria ocorrido", para contrastar com o facto de o relatório falar em vários milhares.

O jornal Crux, que foi lançado pelo Boston Globe, para tratar de matérias ligadas à igreja católica, ilustra uma peça sobre o relatório com a imagem do interior de uma igreja em Lisboa e dá destaque à posição de arrependimento e de sentido de culpa da hierarquia religiosa em Portugal.

Na Índia, o jornal India Today fala em "relatório explosivo" e destaca o facto de 25 dos testemunhos recolhidos pelos especialistas terem sido enviados para o Ministério Público, para eventuais investigações judiciais.

O jornal francês Le Monde fala em "pedocriminalidade" na igreja católica em Portugal e salienta o facto de o relatório revelar que as vítimas são oriundas "de todas as regiões e de todas as categorias sociais", recordando que muitos dos casos já prescreveram judicialmente.

O Le Monde faz eco dos relatos de várias das vítimas, citadas pelo relatório, e menciona ainda a reação da igreja portuguesa, através do presidente da Conferência Episcopal, José Ornelas, que se mostrou agradado com a eficácia da equipa composta por seis especialistas.

Desde Espanha, onde a Igreja Católica local também está a braços com investigações de casos de abuso sexual, o jornal El Mundo destaca a incapacidade da equipa de investigação de "quantificar o total de crimes", referindo-se a uma declaração de um dos especialistas, Pedro Strecht, que mencionou o facto de alguns casos se reportarem a vários abusos.

O El Mundo sublinha ainda o facto de os abusadores serem sobretudo padres (cerca de 70%) e homens (96%), lembrando que os abusos se produziam maioritariamente em locais de culto, seminários e instituições desportivas.

O jornal norte-americano The Washington Post aborda o tema pela reação da Conferência Episcopal, citando Ornelas quando este disse que a cúpula da igreja em Portugal "viu e ouviu coisas que não podem ser ignoradas".

O Washigton Post cita ainda os especialistas responsáveis pelo relatório que lamentaram a demora do Vaticano a dar acesso aos arquivos da igreja, para as investigações aos casos de abuso.

No Brasil, o jornal Folha de São Paulo informa que as conclusões do relatório serão discutidas numa "reunião especial da cúpula católica no país", onde será discutida a possibilidade de virem a ser pagas indemnizações às vítimas.

O jornal turco pró-governamental Daily Sabah salienta o volumoso número de vítimas de casos de abusos sexuais, lembrando que a maioria era composta por crianças, sendo a mais jovem de apenas dois anos de idade.