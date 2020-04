"Imunidade ao vírus pode ser temporária": Pneumologista admite que possibilidade de reinfeção por coronavírus

O pneumologista José Reis Ferreira admite que a possibilidade de reinfeção por Covid-19 é real.- Não tendo ainda experiência pessoal com casos que tenham recidivado ou que, depois de declarados curados, tenham voltado a contrair esta doença, creio também poder afirmar que se tratam de casos raros e mal esclarecidos.Essa é a dúvida ainda difícil de apurar. A evolução da Covid-19 pode arrastar-se, fazendo os sintomas parecer intermitentes. Se o teste para a presença do vírus se revelar negativo, o reaparecimento de sintomas ou um novo teste positivo tornará muito difícil dizer se houve um novo contágio ou se tivemos apenas uma interposição de uma falsa negatividade do teste. O vírus pode ainda reinfetar devido a uma mutação ou outra modificação das suas características genéticas.Os coronavírus sazonais promovem apenas uma imunidade temporária. Com este novo agente ainda não sabemos o que vai acontecer, mas é expectável que a imunidade adquirida, quer a desenvolvida por uma infeção quer a que se vier obter pela eventual vacina, não seja definitiva.- Não sabemos. Um dos objetivos da vacina não é apenas a proteção imediata mas a garantia de que uma eventual reinfeção seja mais suave ou mais controlável do que a primeira.