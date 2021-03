Imunidade da Covid-19 atrasada para 191 pessoas após falha informática em Cabeceiras de Basto

"Não houve qualquer desperdício de vacinas. Aproveitamos que o pessoal estava cá e vacinamos outras pessoas, adiantamos serviço.” A garantia é dada pelo médico Maia Ramos, coordenador da Unidade de Saúde Familiar (USF) de Cabeceiras de Basto, onde este domingo foram vacinadas 191 pessoas, docentes e não docentes, das escolas do concelho.





A imunização aconteceu com um dia de atraso, devido a uma falha no sistema de envio de mensagens de convocatória para os utentes, atribuída ao portal do Ministério da Saúde. Apesar de criar constrangimentos a alguns professores, que estão deslocados e, por isso, foram convocados à pressa (com menos de 24 horas de antecedência para compareceram este domingo), os serviços do centro de saúde agilizaram a marcação do horário mediante a disponibilidade de cada utente.