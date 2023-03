Esta terça-feira foi inaugurado, em Cascais, o primeiro memorial, a nível nacional, para as vítimas de violência doméstica.É uma homenagem a todas as vítimas, mas também uma declaração de que nunca pararão de lutar por elas. O presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, marcou presença, tal como a ativista, Francisca de Magalhães Barros.A ideia partiu da pintora e ativista. Também ela foi vítima e agora luta por todas as pessoas que estão na mesma situação.