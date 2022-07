Incêndio no concelho de Penacova dominado e população de regresso a casa

O incêndio que deflagrou no início da tarde de segunda-feira no concelho de Penacova, distrito de Coimbra, foi dominado às 03h52, de acordo com fonte da proteção civil.

Às 05h30, encontravam-se no local 308 operacionais apoiados por 99 viaturas, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra.

Este incêndio, que deflagrou pelas 14h12 de segunda-feira numa zona de mato da povoação de Boas Eiras, na freguesia e concelho de Penacova, obrigou a evacuar um lar e a retirar população de aldeias por precaução.