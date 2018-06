Concelho de Alcoutim em Faro com risco máximo de incêndio

Tavira e Castro Marim também apresentam risco muito elevado de fogo, segundo o IPMA.

Por Lusa | 06:56

O concelho de Alcoutim, no distrito de Faro, apresenta esta sexta-feira risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O concelho de Alcoutim está com risco máximo e Tavira e Castro Marim, também no distrito de Faro, apresentam risco muito elevado de incêndio, de acordo com o IPMA.

O Instituto colocou também em risco elevado de incêndio os concelhos de Loulé, São Brás de Alportel, Silves, Lagos e Aljezur (Faro), Almodôvar, Moura, Barrancos e Mértola (Beja) e Cabeceiras de Basto (Braga).