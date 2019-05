Governo prolonga proibição de queimadas até quinta-feira em 10 distritos

O Governo prolongou esta terça-feira a proibição de queimadas até quinta-feira nos distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Faro, Guarda, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal devido ao elevado risco de incêndio.

Os ministros da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, assinaram hoje um despacho conjunto que determina o prolongamento da proibição de queimadas e de queimas de sobrantes de exploração até quinta-feira naqueles 10 distritos de Portugal Continental.

Um comunicado conjunto dos dois ministérios refere que esta decisão resulta das recentes informações disponibilizadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMAI), que apontam para a manutenção do elevado risco de incêndio rural, decorrente do quadro meteorológico previsto para as próximas 48 horas para a globalidade do Continente.