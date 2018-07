Oleiros espera que o António Costa proponha indemnização à família do trabalhador morto

Vítima morreu no combate ao incêndio de 07 de outubro de 2017.

Por Lusa | 17:01

A Câmara de Oleiros espera que o primeiro-ministro possa propor que a família do trabalhador que morreu no combate ao incêndio de 07 de outubro de 2017 seja ressarcida com os mesmos apoios das restantes vítimas dos incêndios.

"Espero que, a todo o momento, o primeiro-ministro possa propor ou deliberar que esta família não seja uma exceção a todas as outras famílias dos incêndios que houve no ano passado em Portugal", afirmou hoje à agência Lusa o presidente da Câmara de Oleiros, Fernando Marques Jorge.

O autarca explicou que já recebeu resposta à carta que enviou ao Presidente da República e à Provedora de Justiça, sendo que ambos o informaram que remeteram a missiva ao primeiro-ministro, António Costa.