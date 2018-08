Marcelo visita Monchique e Silves este sábado

Presidente da República vai visitar as zonas afetadas pelos incêndios.

Por Lusa | 18:08

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visita no sábado as zonas afetadas pelos incêndios de Monchique e Silves, um dia depois de o fogo ter sido considerado controlado, informou hoje a Presidência.

"Dominado o fogo na área de Monchique, Portimão e Silves, e efetuada a avaliação pelo senhor primeiro-ministro e vários ministros, o Presidente da República considera estarem preenchidas as condições para seguir para o Algarve e visitar amanhã [sábado] a área atingida pelos fogos", lê-se numa nota publicada no 'site' da Presidência (www.presidencia.pt).

Marcelo Rebelo de Sousa atrasou das 17h30 para as 19h00 a reunião em Almancil, Loulé, distrito de Faro, com associações que se opõem à prospeção de petróleo no Algarve para se deslocar aos locais afetadas pelo fogo, que lavrou durante uma semana, destruiu quase 27 mil hectares e fez 41 feridos.