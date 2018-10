Risco de incêndios vai continuar muito elevado nos próximos dias

Eduardo Cabrita apelou à população para que evite fazer queimadas ou lançar foguetes.

Por Lusa | 15:31

O ministro da Administração Interna disse esta terça-feira que o risco de incêndio vai continuar muito elevado nos próximos dias e apelou à população para que evite comportamentos de risco nas áreas florestais, como fazer queimadas ou lançar foguetes.

"Apelo a que exista uma particular atenção nos próximos dias, sobretudo até ao próximo fim de semana, porque estamos numa situação de risco máximo ou muito elevado na maior parte do país", disse aos jornalistas Eduardo Cabrita, após ter participado no 'briefing' do Centro de Coordenação Operacional Nacional, na Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

O ministro participou esta terça-feira no 'briefing' numa altura em que 13 distritos estão em alerta vermelho, o mais grave de quatro níveis, até às 23h59 de quarta-feira devido ao agravamento do risco de incêndio florestal.