Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temperaturas descem em todo o país

Apesar da descida, há cidades que ainda poderão chegar aos 32 graus.

Por Lusa | 07:54

O IPMA prevê para esta quarta-feira uma pequena descida da temperatura, céu temporariamente nublado no litoral oeste com possibilidade de chuva fraca a partir do fim da tarde.



As temperaturas máximas esta quarta-feira não devem ultrapassar os 32 graus celsius em Castelo Branco e as mínimas não descerão abaixo dos 13º (Viseu).



Nas ilhas, o IPMA prevê aguaceiros fracos nas ilhas açorianas dos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Oriental (São Miguel e Santa Maria), com temperaturas que não vão passar dos 27º (Santa Cruz das Flores e Horta), e possibilidade de aguaceiros fracos nas vertentes norte, em especial a partir do final da tarde. os termómetros vão variar entre os 21º (Funchal e Porto Santo) e os 28º (Funchal).