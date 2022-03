A taxa de incidência da gripe quase triplicou na semana de 7 a 13 de março, cifrando-se em 43,5 casos por 100 mil habitantes, face aos 15,1 da semana anterior. Em termos absolutos, foram detetados 165 positivos na primeira semana e 447 na segunda, revela o boletim de vigilância do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), que aponta para uma “atividade epidémica disseminada”. Recorde-se que em toda a época 2021/2022 foram identificados um total de 1073 casos pela Rede Portuguesa de Laboratórios para o Diagnóstico da Gripe.





As doenças respiratórias, sobretudo a gripe, provocaram uma maior afluência às Urgências hospitalares nas últimas semanas. A explicação para a subida de casos está no facto de a população praticamente não ter contactado com o vírus da gripe nos dois últimos invernos, devido às medidas de proteção e aos confinamentos. Por outro lado, a vacina contra a gripe terá tido este ano uma resposta menos eficaz, devido à diferença entre os vírus para os quais a vacina foi produzida e os que estão em circulação. Até ao momento, foram detetados 39 casos de coinfeção pelo vírus da gripe e SARS-CoV-2. Noutro âmbito, Portugal não tem registo de nenhum caso de gripe das aves em humanos e os focos de infeção em animais estão controlados, garantiu à Lusa a investigadora Raquel Guiomar, do INSA.