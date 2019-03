Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incontinência obriga a mais de oito idas à casa de banho por dia

Mulheres são mais afetadas pela situação clínica que se caracteriza pela urgência em urinar e dificuldade em conter a vontade.

Por Francisca Genésio | 10:19

A síndrome ‘bexiga hiperativa’ (BH) ou incontinência urinária caracteriza-se pela contração involuntária dos músculos da bexiga e obriga a que as pessoas afetadas por esta condição vão à casa de banho mais de oito vezes por dia. "Os sinais da BH são muitas vezes confundidos com os da infeção urinária, mas é importante perceber que são duas situações diferentes", explica ao CM Vítor Hugo Nogueira, urologista no Hospital de Braga.



Urgência em urinar, com ou sem incontinência associada, frequência urinária e muita necessidade de acordar uma ou mais vezes durante a noite para mictar são os sinais. "A existência de uma vontade repentina de urinar, que é difícil ou impossível de controlar, é a manifestação chave", acrescenta.



Já a infeção urinária manifesta-se pelos mesmos sintomas, mas é provocada por uma bactéria. "Para diagnosticar uma ou outra condição realizamos sempre uma análise à urina. Caso se verifique a presença de uma bactéria, estamos perante um quadro de infeção. Quando não existe, estamos perante uma incontinência urinaria e/ou síndrome ‘bexiga hiperativa’, explica Vítor Hugo Nogueira.



As causas para a BH não estão comprovadas, mas sabe-se que a população a partir dos 40 anos tem maior probabilidade de desenvolver esta condição. "A prevalência é maior nas mulheres e deve-se sobretudo ao traumatismo obstétrico", refere o urologista. A doença pode ser tratada com recurso a medicação ou cirurgia, mas nenhum método é 100% eficaz. "É possível controlar a bexiga, mas o efeito não dura sempre.



Dependendo da situação, dura entre meio ano a um ano, o que obriga a que o paciente tenha de repetir o procedimento", justifica.



"Acabava por urinar sem querer"



"Não tinha grande vontade de ir à casa de banho, mas acabava por urinar sem querer", conta ao CM Georgina Luís, de 59 anos, que sofre de bexiga hiperativa. O diagnóstico foi feito aos 55 anos e, desde então, tentou de tudo para atenuar os sintomas.



"O médico de família receitou-me uma medicação que não resolveu nada. Depois tomei outra, prescrita por uma urologista, mas nada durava muito. Bastava pegar em pesos que as perdas de urina aconteciam", explica Georgina, de Santarém. Em outubro de 2018 decidiu ser operada e, desde então, não tem razão de queixa.



Vítor H. Nogueira, médico urologista no Hospital de Braga



"Café e chá acentuam sintomas"



CM - É possível prevenir a síndrome ‘bexiga hiperativa’?

Vítor H. Nogueira - Manter um estilo de vida saudável, com uma dieta equilibrada, prática de exercício físico e controlo do peso podem ajudar a prevenir. Ainda assim, sem causas comprovadas é sempre difícil prever.



- Que tipo de alimentos têm de evitar os pacientes nesta condição?

- Todos os alimentos ácidos podem ajudar a facilitar o aparecimento da manifestação. Café e chá, por exemplo, são estimulantes e por isso podem acentuar os sintomas.



Beber menos água até pode prejudicar

Os doentes que sofrem de bexiga hiperativa e/ou incontinência urinária evitam muitas vezes ingerir líquidos. Mas este é um comportamento de risco. Os médicos aconselham a beber um litro e meio de água por dia.