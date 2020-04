"Indefesos atacados por vírus cobarde": Diretor de lar de Ílhavo lamenta mortes de utentes

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

De dia para dia, o cenário revela-se cada vez mais dramático nos lares do Distrito de Aveiro com o crescente número de infetados e de vítimas mortais. No espaço de três dias, cinco utentes do Lar de São José, em Ílhavo, perderam a vida, elevando o número total de mortes no local para seis. Estavam todos infetados com a Covid-19."Que dor atroz, que sofrimento sem medida. Ver partir ‘os nossos e os vossos’...